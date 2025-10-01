Motorunun olmadığının ortaya çıkmasıyla bir anda Türkiye’nin gündemin oturan yerli ve milli uçağımız KAAN, hedeflenen özellikleri bakımından beşinci nesil bir uçak. Ancak prototipte kullanılan F110-GE-129 motoru dördüncü nesil. Yani uçak tasarım olarak beşinci nesle yöneliyor, ama motoru daha eski bir nesle ait. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN’ın F-35’ten daha üstün bir uçak olduğunu iddia etmiş, “İnşallah karşılaşmazlar” demişti. İşte KAAN’ın prototip motoruyla F-35’in motorunun karşılaştırması.

Bu arada KAAN, “doğanın görünümlü Şahin” benzetmesine konu olabilir. Bir zamanlar Türkiye’de çok ünlü olan iki araba, Doğan ve Şahin üzerinden yapılan bu benzetme “aslında basit ama gösterişli görünmeye çalışan şeyler” için mecaz olarak kullanılıyor ve tam da KAAN’a uyuyor.

KAAN MOTORU

- Dördüncü nesil bir motor, F-16 ve F-15 türevleri için geliştirildi.

- İtiş gücü 14.5-15 ton.

- 4. nesil aviyonik (elektronik sistemler) profiline uygun. 5. nesil sensör yükünde ek soğutma ve enerji çözümleri gerekebilir.

- Egsoz ve ısı yönetimi alanında F135 seviyesinde değil.

- Çekirdek yükseltmesi ile modernizasyon imkânı sınırlı.

F-35 MOTORU

- Beşinci nesil bir motor. Tek motorlu, düşük görünürlüklü uçak için tasarlandı.

- İtiş gücü 19.5 ton.

- Yüksek ısı yönetimi ve elektrik üretimi sağlıyor. F-35’in yoğun sensör ve görev bilgisayarı ihtiyacına uygun.

- Egzoz ve ısı izi yönetimi beşinci nesil gereksinimlerine göre optimize edildi.

- Çekirdek yükseltmesi ile performans ve termal kapasite artırılabiliyor.