Aile mesleği olarak küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mesut Şen, hayatında ilk kez böyle bir doğumla karşılaştığını söyledi. Kuzunun genel görünümünün sağlıklı olduğunu belirten Şen, "Diğer kuzulara göre daha iri, ama ayağa kalkmakta zorlanıyor. Eklem ve kemik yapısında bir gariplik yok, sadece fazladan bir bacak var. Veterinerler de tam olarak ne olduğunu anlayamadı" dedi.

"GENETİK BOZUKLUK OLABİLİR"

Bölgede görev yapan veteriner hekim Mehmet Yüksel ise bu tür anomalilerin çok nadir görüldüğünü belirtti. Kuzunun yaşamsal fonksiyonlarının şimdilik normal göründüğünü kaydeden Yüksel, benzer durumların sebepleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Genetik bozukluklar, akraba çiftleşmeleri, gebeliğin erken döneminde geçirilen enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, ilaç kalıntıları veya yemlerdeki toksinler bu tür anomalilere yol açabilir. Ancak kesin nedeni belirlemek çoğu zaman mümkün olmuyor."

Kuzunun sağlık durumu dikkatle izlenirken, fazla bacağın ilerleyen günlerde yaşamsal fonksiyonları etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Şen ailesi, veteriner gözetiminde kuzunun gelişimini takip etmeye devam ediyor.

Sosyal medyada kullanıcılar yaşanan olayla ilgili büyü iması yapan paylaşımlar da yapsalar da Veteriner hekim'in yaptığı açıklama herkesin süreci anlamasını sağladı