Bilim insanları Batı Papua'da yağmur ormanlarında geçmişte neslinin tükendiği düşünülen iki hayvan türüne rastladı. Bunlardan ilki her iki elinde birer tane ekstra uzun parmağı olan keseli sıçan. Diğeri ise dalları kavrayabilen halka kuyruklu keseli. Gerçekleştirilen keşif 'lazarus taksonu' olarak adlandırıldı.

6 BİN YIL SONRA HAYATA DÖNDÜLER

Bilim insanları her iki keseli sıçan türünün de neslinin yaklaşık olarak 6 bin yıl kadar önce tükendiğine inanıyordu. Kayıp türler olarak adlandırılan bu türlerin canlı örneklendirilmesi oldukça nadir gerçekleşen bir durum. Bilim insanları bu olağanüstü keşfi ölümden dönüş yani 'lazarus taksonu' olarak adlandırıyor. Elde dilen bulgular Avustralya Müzesi Kayıtları dergisine yayımlandı.

Açıklananlara göre bilim insanları fosilleri, geçmişten elde edilen kayıtları ve tarihi örnekleri birleştirerek parçaların bir araya gelmesini sağladı. Ardından Yeni Gine'nin uzak noktalarına gerçekleştirilen keşif olağanüstü gerçeği açığa çıkardı.

Profesör Tim Flannery ve ekibi, yerel klanlarla yürüttükleri saha çalışmaları sonucunda, neslinin tükendiği sanılan iki özel türü yeniden keşfetti.

Bu keşifler, İncil’deki ölümden dönüşten esinlenilerek "lazarus taksonu" olarak adlandırılıyor. Keşfedilen türlerden ilki, Buzul Çağı'nda Avustralya’da izi kaybolan minik bir keseli sıçan. Sadece 200 gram ağırlığındaki bu canlının en çarpıcı özelliği, ağaçlardaki larva ve böcekleri ustalıkla avlamasını sağlayan, diğerlerinin iki katı uzunluğundaki dördüncü parmağı.

Diğer tür ise, Avustralya’daki büyük uçan sincaplarla akraba olan, uzun ağaç kovuklarında yaşayan halka kuyruklu bir süzücü. Bu keşif, doğanın sırlarını korumadaki inadını ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha kanıtlıyor.