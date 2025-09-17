İşçi cinayetleri ve çevre katliamları nedeniyle büyük itibar kaybı yaşayan maden şirketleri, kendilerine ‘çekidüzen’ vererek kötü imajlarını düzeltmek için harekete geçti. Bu amaçla Türkiye Madenciler Derneği (TMD) ile Kanada Madenciler Derneği (MAC) işbirliği protokolü imzaladı.

ÖNCE İŞLETMELERİ DÜZELTİN

Protokol kapsamında, maden şirketleri iş güvenliği, çevreye duyarlılık, atık yönetimi ve su yönetimi gibi kritik alanlarda eğitimden geçirilecek, işletmeler protokol kurallarına göre yeniden yapılandırılacak. Gönüllülük esasına göre işleyen bu kuralları yerine getirip sınıfı geçen şirketlere, insana ve çevreye duyarlı olduklarını gösteren sertifikalar verilecek. Sertifikalı şirketler iki derneğin sürekli denetimine tabi tutulacak. İmza töreninde konuşan MAC Başkanı Pierre Gratton, çevre ve insana duyarlı madencilik açısından Türkiye’nin 25 yıl geride olduğunu ima eden kritik tespitler yaptı. Gratton, “2000’li yılların başlarında biz de Türkiye ile aynı yerdeydik. Biz 15 yıldır (insana ve çevreye duyarlı) madencilik için çalışıyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarıp düzelttik ve nihayet Kanada halkının algısının değiştiğini gözlerimizle gördük. Siz de olumsuz algıyı düzeltmek istiyorsanız önce işletmelerinizi düzeltmeniz gerekiyor” dedi.

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz da kötü uygulamalara imza atan bazı maden şirketleri yüzünden madencilik sektörünün imajının bozulduğunu, bu durumdan insana ve çevreye duyarlı maden şirketlerinin de zarar gördüğünü söyledi. Yılmaz, programla daha güvenli, çevreci, şeffaf ve sorumlu bir madenciliği kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

“Türkiye’ye karışmayız Kanada’dan sorumluyuz”

MAC Başkanı Pierre Gratton gazetecilerin, Türkiye’de insan ve çevre sağlığını hiçe sayan uygulamalara imza atan Kanadalı maden şirketleri hakkındaki görüşünü sorması üzerine, “Biz Kanada’dan sorumluyuz” yanıtını verdi. Türkiye’de çevreye ve insana duyarlı madencilik dersi verecek olan Kanada’nın maden şirketleri Türkiye’de sabıkalı.

Kanadalı Alamos Gold Kazdağları’nda altın çıkarmak için orman katliamı yaptı, faaliyeti durduruldu. Anagold Madencilik’in (SSR Mining) Erzincan İliç’teki Çöpler madeninde liç dağı çöktü, 9 işçiye mezar oldu. Eldorado Gold (Tüprag Madencilik) Uşak’ın suyunu tüketmekle suçlanıyor. İliç felaketinin şirketi SSR Mining Artvin ve Tunçpınar’da altın ve bakır arıyor.