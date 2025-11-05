Bilim insanlarına göre bu illüzyon, beynimizin ve gözlerimizin ne kadar karmaşık bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

Yöntem basit:

1- İlk olarak renkli görünen "sahte" fotoğrafın ortasındaki noktaya yaklaşık 30 saniye boyunca bakılıyor.

2- Ardından gözler siyah–beyaz versiyonun ortasındaki noktaya çevriliyor.

Sonuçta, siyah–beyaz fotoğraf gerçekmiş gibi renkli algılanıyor.

Bu olaya "renk sonrası görüntü illüzyonu (colour afterimage illusion)" deniyor. Gözdeki renk algı reseptörleri kısa süreliğine kandırılarak gerçekte var olmayan renkleri görmemize neden oluyor.

"BEYNİN DEĞİL, GÖZÜN OYUNU"

Southampton Üniversitesi'nden Psikoloji Doçenti Dr. Christopher Witzel, yıllardır süren bu tartışmayı çözdüklerini söylüyor:

"Artık kesin bir cevabımız var. Bu illüzyonlar beynin yarattığı zıt renk tepkileri değil, doğrudan gözümüzdeki kon hücrelerinin (renk algı hücreleri) davranışının sonucu."

Dr. Witzel'in ekibi, 50 gönüllüyle yaptığı deneylerde insanların gördüğü renk sonrası görüntüleri ölçtü ve bilgisayar modelleriyle karşılaştırdı.

Sonuçlar, illüzyonun göz hücrelerinde oluştuğunu, beynin daha sonraki aşamalarında değil, doğrudan ışığın renge dönüştüğü anda ortaya çıktığını gösterdi.

ESKİ TEORİ ÇÜRÜTÜLDÜ

Daha önce birçok bilim insanı, bu etkinin zıt renk tepkileriyle (örneğin kırmızı–yeşil, mavi–sarı) oluştuğunu savunuyordu.

Ancak yeni bulgular, bu görüşü tamamen çürüttü.

Dr. Witzel'e göre:

"Bir yüzeye baktığımızda üç tür kon hücresi farklı derecelerde uyarılıyor. Eğer bazı hücreler daha aktif hale gelirse, diğerleri baskılanıyor ve beyin bunu renk olarak yorumluyor."

Bu da demek oluyor ki, renk algımız aslında göz hücrelerimizin dengesiyle belirleniyor.