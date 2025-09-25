Her ay hazırladığı farklı programlarla Türkiye ve Dünya sinemasından ses getiren yapımlara yer veren İstanbul Modern Sinema’da yeni sezon bugün başlıyor.

İstanbul Modern Müzesi’nde yer alan sinemanın; Türk Tuborg A.Ş.’nin sponsorluğunda ve Goethe Institut katkılarıyla hazırladığı program her zamanki gibi dopdolu…

Sinemaseverleri; yine spordan politikaya; film gösterimlerinden panellere, sanal gerçeklik deneyimlerinden yapay zekâ atölyelerine uzanan çok katmanlı bir içerik bekliyor. İşte programın “Doğruluk mu Cesaret mi” seçkisinde yer alan filmlerden bazıları...

ÖNE ÇIKAN FİLMLER

Oyun

Göteborg’da yaşanan gerçek bir olaydan esinlenen Oyun, Afrikalı göçmen ailelerin çocuklarından oluşan bir grubun, varlıklı beyaz çocukları manipüle ederek telefon ve benzeri eşyalarını ellerinden alışını konu alıyor. Ruben Östlund, belgesel sinemaya olan yakın gözlemci tavrını hayranlık uyandıran mizansenlerle birleştirerek sosyal sınıf, akran baskısı, zorbalık ve sömürüyü soğukkanlı bir şekilde aktarıyor. 27 Eylül’de saat 13.00’te izlenebilir.

Oyun Değiştiriciler

Aysun Bademsoy, bu filmiyle Berlin’de futbol oynayan Türk kadınların ve onların kızlarının izini sürerek kimlik, entegrasyon ve aidiyet meselelerine bakıyor. Bugün saat 17.45’te izlenebilir.

Doğru ve cesur paneller

Program ayrıca, akademi ve sanat dünyasından konukların katılımıyla düzenlenecek paneller aracılığıyla izleyiciyi; iktidar oyunlarından video oyunlarına, çocukluktan sporda anlam arayışına uzanan etkileşimli tartışmalara davet ediyor. Panel katılımcıları arasında ise yönetmen ve senarist Onur Saylak, psikiyatrist Prof. Dr. Bengi Semerci, yönetmen-senarist Deniz Tortum gibi isimler bulunuyor.

Gündüz Apollon, Gece Athena

İstanbul Film Festivali’nde SİYAD En İyi Film Ödülü’ne değer görülen film, yetimhanede büyüyen Defne’nin annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik ve duygusal yolculuğu Side Antik Kenti’nin mistik atmosferinde anlatıyor. Bugün saat 14.00’te izlenebilir.

Büyük Yolculuk

Miguel Gomes’e geçen yıl Cannes Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandıran film, 1918’de Burma’da geçiyor. Romantik hikayede Edward ve Molly, bizi bir tür aşk kovalamacasının içine davet ediyor.

Özgün bir eleştiri

Emperyalizm, modernite ve hareketlilik üzerine özgün bir eleştiri sunan film, tarihi olay örgüsüne modern ögeler serpiştirerek mekân ve zamanı da kendince büküyor. Çarpıcı görselliğinden hiç ödün vermiyor ve bir egzotik belgeseli çağrıştırıyor. 28 Eylül’de saat 17.00’de izlene-

bilir.