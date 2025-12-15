Marmara Bölgesi’nin en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Sapanca Gölü’nde su seviyesi, ölçümlerin tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en düşük kotuna geriledi.

Sakarya ve Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan gölde, 15 Aralık itibarıyla su kotu 28,54 metre olarak kaydedildi.

Adını Sakarya’nın Sapanca ilçesinden alan ve Arifiye’den başlayarak Kocaeli’nin Kartepe ilçesine kadar uzanan göl, yüzölçümü 47 kilometrekare ve en derin noktası 61 metre olan bir tatlı su kaynağı konumunda bulunuyor. Göl, büyük ölçüde güneyinden gelen dere ve kaynaklarla beslenirken, tam kapasiteye ulaştığında fazla suyunu Çark Deresi aracılığıyla Sakarya Nehri’ne aktarıyor.

Sapanca Gölü’nde su seviyesi daha önce 2014 yılında kuraklık nedeniyle 29,64 metreye kadar düşmüş, sonraki yıllarda yağışların artmasıyla yeniden yükselmişti.

Ancak son dönemde etkili olan kuraklık, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, azalan yağışlar ve insan kaynaklı kullanım baskısı nedeniyle gölde yeniden ciddi bir seviye kaybı yaşandı. 2023 Aralık ayında 32,20 metreye yaklaşan su kotu, 2024 ve 2025 boyunca düzenli olarak düşüş gösterdi.

Yağış verileri, kentin son 11 yılın en az yağış alan dönemini yaşadığını ortaya koydu. Bu durum, Sapanca Gölü’nü besleyen dere ve kaynakların debisinin azalmasına ve gölün yeterince beslenememesine neden oldu.

Su seviyesindeki düşüşle birlikte göl kıyısında yaklaşık 50 metreye varan çekilmeler meydana gelirken, bazı bölgelerde kayıkların karaya oturduğu ve iskelelerin susuz kaldığı gözlendi.