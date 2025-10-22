Türkiye'nin Katar'dan alelacele satın alma yoluna girdiği 40 Eurofighter, bölgesel kuşatmaya verdiği bir tepki oldu.

Reuters'ın analizine göre Ankara, Batı'da onlarca F-35'in teslimatını bekleyen Yunanistan ve doğuda her gün daha agresif bir tavır takınan İsrail'e karşı hazırlıklara başladı.

Yetkililere göre, son dönemde İsrail’in İran, Suriye, Lübnan ve Katar’a yönelik hava saldırıları Ankara’da endişe yarattı.

Avrupa'nın Eurofighter uçaklarının teslimatını yavaşlatması sebebiyle ikinci el uçak almayı tercih eden Türk yetkililer, bu uçakları Avrupa'dan alacağı yedek parçalarla destekleyecek.

Plana göre Avrupa'dan parça almak, uçak almaktan daha kolay olacak. Bu girişimle Ankara, uzun yıllar sonra Batı ile kurduğu olumlu ilişkileri avantaja çevirmeyi hedefliyor.

YUNANİSTAN VE İSRAİL ARASINDA SIKIŞTIK

Türkiye ayrıca, ABD yaptırımlarına rağmen F-35 programına yeniden dahil olmanın yollarını da arıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin hava savunmasındaki açıkları ortaya koydu ve hükümeti hava gücünü hızla yenilemeye itti.

Bu dönemde İsrail basınında, Katar'a yapılan saldırı gibi İsrail'in Türkiye'yi de vurması söz konusu olduğu ancak ABD'nin bunun önüne geçtiği yazılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sert biçimde eleştirmişti. Ancak İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimaline yorun gelmemişti.

40 UÇAK DEVA OLUR MU?

Ankara, Typhoon uçaklarının bir kısmını Katar ve Umman’dan ikinci el olarak almayı planlıyor.

Görüşmelere göre, Türkiye ilk etapta bu ülkelerden 12 uçağı hızlı teslim alacak, geri kalan 28 yeni uçağın teslimi ise sonraki yıllarda yapılacak.

Erdoğan bu hafta Katar ve Umman’a giderek anlaşmanın son detaylarını görüşecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in bu ay sonunda Ankara’ya yapacağı ziyaretlerde imzaların atılması bekleniyor.

F-35 programına dönüş ise daha karmaşık bir mesele olarak görülüyor. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle 2020’den beri bu satışa izin vermiyor.

Erdoğan’ın geçen ay Washington’da Başkan Donald Trump’la yaptığı görüşmede ilerleme sağlanamadı.

Ancak iki liderin ikili ilişkileri ve Türkiye’nin Trump yönetimine Gazze ateşkesinde sunduğu destek, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

PEKİ YA KAAN?

Türkiye, yerli savaş uçağı KAAN projesiyle kendi bağımsız savunma kapasitesini geliştirmeye çalışıyor.

Ancak yetkililer, KAAN’ın F-16’ların yerini almasının yıllar süreceğini kabul ediyor. Bunun yanında KAAN motorlarının da F-35 motoru olacağının ortaya çıkması, Türkiye'de şok etkisi yarattı.

Bu nedenle yeni uçak alımları, Türkiye’nin hava savunma sistemini kısa sürede güçlendirmeyi hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor.