İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz ay başlatılan 'uyuşturucu operasyonları' kapsamında yeni dalga operasyonlar gelmeye devam ediyor.



Son olarak aralarında ünlü oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 26 kişi 5 Ocak'ta gözaltına alınmış, hakimliğe sevk edilen isimlerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aralarında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ün de yer aldığı isimlerin ifadesine ulaşıldı.



'ÇOK PİŞMANIM'



Sabah'ta yer alan habere göre, iki gün boyunca gözaltında kalan ve test örnekleri vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güngör, savcılık ifadesinde üzerine atılı uyuşturucu suçlamalarını kabul etti. Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek, “Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım" dedi.





