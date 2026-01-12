İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturmasında oyuncu Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy’un savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" dedi.

"PİŞMANIM"

Tutuklanan şüphelilerden Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf ederek "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Sabah'ın haberine göre, ifadesinin devamda Ersoy'a dosyada adı geçen bazı isimler soruldu. Ersoy, "Cihan Şensözlü'yü internetten tanırım. Sohbetlerin ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ancak uyuşturucu temin etmedim. Mert Tandoğan ile ne amaçla konuştuğumu bilmiyorum.

Zafer Boyacı'nın neden uyuşturucu fotoğrafı attığını bilmiyorum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Telefonumdaki sohbetleri uyuşturucu madde etkisi altında yazdım" diyerek ifadesini tamamladı.