Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün "Kızılcık Şerbeti" döneminin bittiği iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün test sonuçları açıklanan saç ve kan örneklerinde esrar ve kokain maddesine rastlanan Doğukan Güngör dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kanalın yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir oyuncuyu ekrana çıkarmama kararıyla beraber Doğukan Güngör'ün bugün çekilen sahnelerinin de kullanılmayacağı öğrenildi. Tanıtımdaki sahneleri de çıkarılan Güngör'ün yerine yeni oyuncu arandığı da belirtildi. OLAY İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapılmıştı. 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör de önceki hafta evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Doğukan Güngör'ün bugün açıklanan test sonuçlarında saç ve kan örneklerinde esrar ve kokain maddesine rastlanmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.