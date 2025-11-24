Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör önceki akşam Kuruçeşme'de objektife yansıdı.

Muhabirler ile sohbet edeb Güngör "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, çok çıkmıyorum. Bugün arkadaşlarla öyle bir çıkalım dedik, buralardayız" dedi.

Oyuncu dizide yaşanan ayrılıklarla ilgili soruya, "Bu iş hayatı. İnsanlar bir işe devam edebilirler, yeni insanlar gelebilir. Değişim iyidir" yanıtını verdi.

"KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"

Doğukan Güngör, partneri Sıla Türkoğlu'nun 'Kızılcık Şerbeti'ne veda ettikten sonra sosyal medyada kendisini takipten çıkmasıyla ilgili de "Kimseye kırgın değilim. Dünya zaten kısa bir yer, hayat çok uzun değil" ifadelerini kullandı