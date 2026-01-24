Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün 'Kızılcık Şerbeti' döneminin bittiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, test sonuçları açıklanan saç ve kan örneklerinde esrar ve kokain maddesine rastlanan Doğukan Güngör dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Kanalın yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir oyuncuyu ekrana çıkarmama kararıyla beraber Doğukan Güngör'ün bugün çekilen sahnelerinin de kullanılmayacağı öğrenildi.

Tanıtımdaki sahneleri de çıkarılan Güngör'ün yerine yeni oyuncu arandığı da belirtildi.

GÜNGÖR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin kadrosundan çıkarılan Güngör sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum."

"Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim."

"Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım."

"Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum."

"Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım."

"Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.."

AKILLARA FEYZA CİVELEK GELDİ

Doğukan Güngör'ün ardından 2024 yılında yasaklı madde satın alırken yakalanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek akıllara geldi.

Civelek'in polis çevirmesine yakalanan torbacıların yanına giderek "getirdin mi malzemeleri?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Karakola götürülen Feyza Civelek verdiği ifadede ise "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Feyza Civelek'in Doğukan Güngör'le benzer durum yaşamasına rağmen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden çıkarılmaması ve herhangi bir yaptırım uygulanmaması sosyal medyada "çifte standart" konusunu gündeme getirdi.

Pek çok kullanıcı, Feyza Civelek'in dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olduğu için bu tip bir durumla karşı karşıya kalmadığını iddia etti.