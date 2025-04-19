Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen 'Doğum Yardımı'na yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını, ödemelerin mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

'Doğum Destek Sistemi' olduğunu belirten Bakan Göktaş, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı.

Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağını belirten Bakan Göktaş şunları kaydetti:

-Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43.

-73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında, başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayımız 29 bin 879.

-Üç artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan.