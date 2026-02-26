Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül, yıllar öncesine ait bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Gençlik yıllarına uzanan nostaljik kareye yer veren Gül, mesajında tebrik ve iyi dileklerini iletti. "YORGUNLUĞU KENDİNE..." Vali Gül paylaşımında, "Yorgunluğu kendine, umudu milletimize saklayan bir ömür… Şahidiz. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı. SİYASİ HAYATININ İLK YILLARINA AİT... Gül'ün arşivinden çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatının ilk dönemlerine ait olduğu görülen fotoğraf, doğum günü vesilesiyle gündeme geldi. Paylaşım, devlet erkanından gelen kutlama mesajları arasında öne çıktı. BİR FOTOĞRAF DA BAKAN YARDIMCISINDAN GELDİ Vali Gül'ün paylaşımının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da aynı güne ait bir başka kareyi yayımladı. Turan paylaşımına, "Devamı da böyle..." notunu düştü.

