Türkiye’de doğurganlık hızının düşmesiyle birlikte hükümet, doğum izni süresini artırma kararı aldı. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi ile doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkacak. Hamileliği sağlıklı giden kadınlar, doğumdan önceki çalışma süresini 3 haftadan 2 haftaya indirerek, izinlerini doğum sonrasında daha uzun kullanabilecekler.

Babalık izninde de eşitlik sağlanacak; işçiler için 5 gün olan izin memurlar seviyesine çıkarılarak 10 güne yükseltilecek. Ayrıca koruyucu aile olan çalışanlar için de 10 günlük mazeret izni getiriliyor.

DÜNYA ORTALAMASINA YAKLAŞILIYOR

HaberTürk'te yer alan habere göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünya genelinde ücretli doğum izni ortalama 24,7 hafta. Türkiye, yeni düzenleme ile bu ortalamaya yaklaşacak. Ancak bazı ülkelerde izin süresi çok daha uzun; örneğin Gürcistan’da 104, Bulgaristan’da 58, İngiltere ve Avustralya’da 52 hafta.

Doğum izni sadece süreyle değil, çalışanların eline geçen ücretle de önem taşıyor. Bebek masrafları göz önüne alındığında, izin süresince ödenecek miktar aile bütçesi için kritik hale geliyor.

RAPOR PARASINDA BÜYÜK FARK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçi ve esnaf kadınlara doğum izni sırasında geçici iş göremezlik ödeneği sağlıyor. Bu ödenek, işçinin son 12 aylık prime esas kazancının üçte ikisi kadar ödeniyor. Ancak memur kadınlar, doğum izninde ücretlerinin tamamına yakınını almaya devam ediyor.

Örneğin, ücreti 1,5 asgari ücret olan bir işçi kadın, 24 haftalık izin süresinde yaklaşık 155 bin TL alırken, memur kadın neredeyse tamamını alıyor. Bu durum, işçi ve esnaf kadınların doğum sonrası bütçesini olumsuz etkiliyor.

MAMURLARA YAKINLAŞTIRMA MÜMKÜN

Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar, doğum izni sırasında mali ve sosyal haklarını kaybetmiyor. Öğretmenler gibi bazı ek ödemeler hariç, memurların ücretleri korunuyor. İşçi kadınlar ise aynı süre için ücretlerinin sadece yüzde 56’sını alabiliyor.

SGK verilerine göre 2025 yılında 410 bin 45 4/a’lı (SSK) kadına 12,65 milyar TL, 10 bin 255 4/b’li (BAĞ-KUR) kadına ise 291 milyon TL geçici iş göremezlik ödeneği verildi. Bu harcamalar SGK toplam bütçesinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor, ancak artış doğum yapan kadınların bütçesine anlamlı katkı sağlayabilir.