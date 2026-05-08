Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, ikinci çocuk heyecanı yaşarken Londra’ya gitti. Doğum öncesi yurt dışı tatili yapan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
LONDRA'DA AŞK DOLU POZ
Çiftin Londra’da doğa yürüyüşü yaptığı, atış poligonunda vakit geçirdiği ve hayvanat bahçesini ziyaret ettiği anlar paylaşıldı.
Nazlı Sabancı’nın yaptığı paylaşım kısa sürede ilgi görürken, ünlü isim Seda Sayan’ın bıraktığı kalp emojili yorum da dikkat çekti.
Öte yandan Hacı Sabancı, daha önce yaptığı açıklamada bebeklerinin Türkiye’de doğacağını ve isim konusunda henüz net bir karar vermediklerini söylemişti.
Nisan ayında magazincilerin sorularını yanıtlayan Hacı Sabancı doğacak çocuğu hakkında “Heyecan olmaz mı? Hem de çok heyecanlıyız. Ailemize yeni bir birey katılıyor. Biraz daha tecrübeliyiz tabii ki. Biliyoruz artık bir şeyler. Allah her isteyene nasip etsin" demişti.
