Hayatınızın en önemli kararlarından biri olan evliliğin kaderi, rakamlarda gizli olabilir mi?

Ünlü bir numerolog, bir kişinin doğum tarihinin, hayatı boyunca kaç kez evlenebileceğine dair önemli ipuçları taşıdığını iddia ediyor. Bu ilginç inanışa göre, bazıları için kaderde tek ve uzun ömürlü bir birliktelik yazılı. İşte numerolojiye göre "o tek doğru kişiyi" bulup ömür boyu mutlu olacak kişilerin doğum günleri.

Numerolojiye göre, bazı doğum tarihlerine sahip insanlar, karakterleri gereği tek ve sadık bir partnerliğe daha yatkındır. İşte o tarihler ve özellikleri:

Ayın 1, 10, 19 ve 28'inde Doğanlar: Israrcı ve Tutkulu Aşıklar

Bu günlerde doğanların, ilişkilerinde son derece kararlı ve ısrarcı olduğuna inanılır. Onlar için aşk, gelip geçici bir heves değil, ömür boyu sürecek bir bağlılıktır. Bir kez aşık olduklarında, bu bağı sonsuza dek sürdürme eğilimindedirler.

Ayın 6, 15 ve 24'ünde Doğanlar: Mükemmeli Arayan Romantikler

Bu tarihlerde doğanlar, doğru eşi bulmak için uzun ve dikkatli bir arayış içine girebilirler. Ancak o özel kişiyi bulduklarında, kararları genellikle kesin ve değişmez olur. Onlar için önemli olan, doğru kişiyi bulduktan sonra kurulan sağlam ve kalıcı birlikteliktir.

Ayın 8, 17 ve 26'sında Doğanlar: Kaderine Sadık Olanlar

Bu günlerde doğanların hayatlarına birçok "kadersel karşılaşma" ve önemli insan girebilir. Ancak numerolojiye göre, bu karşılaşmalar ne kadar çok olursa olsun, onlar resmi olarak nikah masasına sadece bir kez oturma eğilimindedir.