Aile yılı kapsamında hazırlanan yeni doğum izni düzenlemesi, anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiriyor. Mevzuatta yapılması planlanan değişiklikle izin sürelerinin uzatılması, ebeveynlere daha esnek seçenekler sunulması ve işçi–memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

DO Ğ UM İ ZN İ NDE S Ü RE UZUYOR

NTV'de yer alan habere göre, Hükümetin üzerinde çalıştığı taslağa göre doğum izninin 20 ila 24 haftaya çıkarılması masada. Mevzuattaki “anne” ifadesinin “ebeveyn” olarak değiştirilmesiyle, doktor onayıyla doğum öncesinden sonrasına aktarılabilen izin hakkını anne yerine baba da kullanabilecek.

BABALIK İ ZN İ NDE İ K İ KAT ARTI Ş

Yeni düzenlemede babalık izninin de genişletilmesi planlanıyor. Halen 5 gün olan doğum sonrası babalık izninin 10 güne çıkarılması öngörülüyor.

S Ü T İ ZN İ NDE E Şİ TL İ K GEL İ YOR

Mevcut düzenlemede işçi anneler günlük 1,5 saat, memur anneler ise ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışmasına göre işçi anneler de memur annelerle aynı haklardan yararlanacak.

Ü CRETS İ Z İ Z İ NLERDE MEMUR- İŞ Ç İ FARKI KAPANIYOR

Taslak düzenlemede ücretsiz izin süreleri de yeniden ele alınıyor. Şu an işçiler en fazla 6 ay, memurlar ise 2 yıl ücretsiz izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahip olması amaçlanıyor.