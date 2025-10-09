İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Karina Whyte, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sadece 10 gün sonra beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı. Doğum sonrası rutinine geri dönmeye çalışan genç kadın, bir sabah çay içerken yüzünde hissettiği değişiklikle hayatının en zorlu sürecine adım attı.

DEĞİŞİM DUDAKLARIYLA BAŞLADI

Bebeğini emzirdikten sonra bir fincan çay alan Whyte, dudaklarının kenarında hafif bir karıncalanma hissetti. İlk başta alerjik bir reaksiyon geçirdiğini düşünen genç anne, kısa süre içinde hissizlik ve kas kontrolü kaybı yaşamaya başladı.

“Her şey sıradan bir sabah gibi başlamıştı. Ta ki dudaklarımda garip bir uyuşma başlayana kadar,” diyen Whyte, bu hissin saatler içinde yüzünün sol tarafına yayıldığını ve yüz kaslarını neredeyse hiç hareket ettiremediğini fark etti.

DOKTORA GİTTİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Karina Whyte, belirtiler şiddetlenince hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede yüz felci (Bell Palsy) teşhisi kondu. Uzmanlar, bu durumun doğum sonrası yaşanan fiziksel ve psikolojik stresle birlikte bağışıklık sisteminin zayıflamasından kaynaklanabileceğini belirtti. Whyte’a 5 gün sürecek bir kortizon tedavisi başlatıldı.

GÖZÜNÜ BANTLAYARAK UYUMAK ZORUNDA

Tedaviye rağmen yüzünün sol tarafındaki kas kontrolü büyük ölçüde kaybolduğu için Whyte, günlük yaşamında ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Gece uykularında sol göz kapağını tam olarak kapatamadığı için genç kadın, gözüne bant takarak uyumak zorunda kaldı. Sıvı tüketirken ağzının kenarlarından dökülmemesi için dudaklarını sıkıca kapatmaya çalışan kadının konuşmasında da belirgin bir pelteklik oluştu.

“YARIM YÜZLE BEBEK BAKMAK İŞKENCE GİBİ”

Yeni doğan bir bebek ve yürümeye yeni başlamış bir çocukla ilgilenen Whyte, tüm bu süreci yalnız başına yürütmek zorunda kaldığını söyledi. Eşinden destek alamayan genç kadın, “Zaten tek başına anne olmak zorlayıcı. Ama yüzümün yarısını hissedemezken bebek bakmak, dışarı çıkamamak, hatta konuşmak bile işkence gibi,” sözleriyle duygularını dile getirdi.