Doğumdan Sonra Bitmeyen Ağrı ve İltihap

2021 yılında bebeğini dünyaya getiren Y.S., doğumdan taburcu edildiği gün bulantı ve dayanılmaz ağrılarla tekrar hastaneye başvurdu. Bağırsak sorunları nedeniyle 12 gün boyunca hastanede tedavi gördü ve bu süreçte bebeğinden ayrı kaldı. Ancak taburcu edildikten sonra dikişlerinden iltihap akmaya başladı. İddialara göre, doğumu gerçekleştiren doktor D.A. bunun normal olduğunu söyleyerek kadını evine gönderdi.

Aradan geçen iki yıl boyunca ağrıları ve iltihap akıntısı dinmeyen Y.S., farklı hastanelere başvurdu ancak teşhis konulamadı. Sonunda 2023 yılında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çekilen tomografi gerçeği ortaya çıkardı: Karnında doğumdan kalma bir sargı bezi vardı. Ameliyatla alınan yabancı cisim, kadının yıllarca çektiği acının sebebi oldu.

“Çocuğumu Kucağıma Alamamıştım”

Yaşadığı süreci anlatan Y.S., doğum sonrası 10 gün boyunca ağrıdan bebeğini kucağına bile alamadığını dile getirdi. İki yıl boyunca çözüm aradığını söyleyen genç kadın, gazlı bezin çıkarılmasıyla gerçeği öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını belirtti.

Doktorun Savunması: “Steril Olduğu İçin Zarar Vermemiştir”

Olay sonrası açılan soruşturmada ifade veren doktor D.A., ameliyatın sorunsuz geçtiğini ve tüm malzemelerin kayıt altında olduğunu öne sürdü. Y.S.’nin durumunu normal olarak değerlendirdiğini belirten D.A., “Gazlı bez ameliyat sırasında kaldıysa da steril olduğu için hastaya zarar vermemiştir” dedi.

Ameliyathanede görevli hemşire Ö.Ö. ise tüm malzemelerin sayılarak doktora bildirildiğini savundu. Görüntüleme yapan doktor E.B. ise incelemelerin sınırlı olduğunu, kullanılan gazlı bezin radyopak işaretli olmaması nedeniyle tanıda gecikme yaşandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Harekete Geçti

Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun ön incelemesinde, doktor D.A., hemşire Ö.Ö. ve iki uzman doktor hakkında adli sürecin işletilmesi gerektiği yönünde görüş bildirildi. Bakanlık, yaşanan skandalın ardından 2 yıl sonra soruşturma izni verdi.