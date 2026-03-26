Türkiye çay sektörünün önde gelen isimlerinden Doğuş Çay'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan hayatını kaybetti.

Türk sanayisinin duayen isimlerinden olan Karakan'ın vefatı, iş dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Doğuş Çay'ın temellerini atan Karakan'ın cenazesi, 26 Mart Perşembe günü (bugün) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazında defnedilecek.

Karakan'ın vefatıyla ilgili Doğuş Çay'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Doğuş Çay olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Süleyman Karakan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Şirketimizin kuruluşunda, gelişiminde ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan; vizyonu ve güçlü liderliği ile Doğuş Çay’a yön veren Süleyman Karakan, sadece ailemize ve şirketimize değil, ülkemizin sanayisine ve toplumuna da eşsiz değerler katmış, bize her daim örnek ve ilham kaynağı olmuştur. İlkeleri ve hayırseverliği ile kalbimizde daima yerini koruyacak kıymetli kurucumuza duyduğumuz minnet ve saygıyı yaşatacağız.

Merhumun cenazesi, 26 Mart Perşembe günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip ebedi istirahatgahına uğurlanacaktır.

Başta ailesi olmak üzere, tüm Doğuş Çay camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Doğuş Çay Ailesi

SÜLEYMAN KARAKAN KİMDİR?

1 Ocak 1955’te Rize’de doğan Süleyman Karakan, eğitim hayatını ortaokulda tamamlayarak ticaret hayatına adım attı. Genç yaşta babasının toptancı dükkanında çalışmaya başlayan Karakan, uzun yıllar aile işinde deneyim kazandıktan sonra 1985 yılında erkek kardeşi Cemal Alpaslan ile birlikte Doğu Çay İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu.

Karakan, yalnızca çay sektöründe değil, gıda üretiminde de önemli yatırımlar yaptı. Şeker, salça ve çeşitli gıda maddeleri üretimi gerçekleştiren şirketi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 245. sırada yer aldı. 2013 yılında Kraft Gıda’nın yüzde 100 hissesini satın alarak Patos, Cipso ve Çerezos markalarını bünyesine katan Karakan, bu ürünlerin üretimini Aksaray’da hayata geçirdi.

Cips üretimi Doğuş Yiyecek ve İçecek adı altında sürdürülen firma, Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi sıralamasında 627. sırada bulunuyor. Karakan, kurduğu ve geliştirdiği şirketlerle Türkiye çay ve gıda sektöründe iz bırakan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.