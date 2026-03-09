NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Doktor: Başka Hayatta”, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu oldu. Dizide “Feda” karakterini canlandıran Esra Akkaya, hem rolü hem de özel hayatıyla gündemde.

Bir dönemin fenomen dizisi Mahallenin Muhtarları’ndaki “Şirin” karakteriyle hafızalara kazınan Akkaya, 2014 yılında Afrika’dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Şimdi, Can’ın büyümüş hali takipçilerinden tam not aldı.

CAN ALEX'İN SON HALİ BOL YORUM ALDI

Esra Akkaya’nın sosyal medyada paylaştığı anne-oğul pozları, kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, Can Alex’in ne kadar büyüdüğünü ve anne-oğul uyumunu övgü dolu yorumlarla dile getirdi:

“Can ne kadar büyümüş, maşallah! Anne-oğul uyumu harika 😍”

“Allah bağışlasın, evlat ve annesi birbirine çok yakışmış ❤️”

“Ne kadar güzelsiniz, yüzleriniz birbirinize bakıp gülümsüyor 🧿”

FEDA KARAKTERİNE DAİR BİLGİLER

Dizide Feda, hastanenin dramatik yapısında önemli bir yer tutan, duygusal derinliği yüksek ve karakterler arası bağları güçlendiren bir figür olarak öne çıkıyor. Esra Akkaya, bu karakterle hem dramatik hem sıcak bir performans sergiliyor.

ESRA AKKAYA KİMDİR?

Harun Uygural ile evli olduğu dönemde annelik hayalini gerçekleştirmek için Etiyopya’dan Can Alex’i evlat edinen Akkaya, oğlunun ismini hayran olduğu futbolcu Alex de Souza’dan esinlenerek koymuş. Anne-oğul ilişkisi, sosyal medyada da sık sık takipçiler tarafından beğeniyle karşılanıyor.