Bir dönemin popüler dizisi Doktorlar’da “Ela” karakteriyle hafızalara kazınan eski oyuncu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

'NEDEN BOŞANDIN?'

Boşanmanın ardından ünlü isim, sürekli gelen “Neden boşandın?”, “Şimdi ne yapacaksın?” gibi sorulardan bunalarak hem evini hem de telefon numarasını değiştirdi.

Ancak Ergene’nin eski hattını alan bir petshop sahibi, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Yeni hattı kullanmaya başlayan işletmeci, gün boyu “Yasemin Ergene ile görüşmek istiyorum” diyerek arayan onlarca kişiyle baş etmek zorunda kaldı.

'BU NUMARA PETSHOPA AİT'

Yaşananlardan sıkılan petshop sahibi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı:

“Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Ergene ile hiçbir bağlantımız yok. Lütfen aramayı bırakın!”