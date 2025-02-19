Loreto, aylardır egzersiz sırasında göğüs ağrıları yaşadığını ancak bunun asit reflüden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Kullandığı ilaçlar ise semptomlarını hafifletmiyordu. 12 Kasım’da bir hokey maçı sırasında omuzlarında şiddetli bir ağrı hissetti, ancak yine de bunu önemsemedi ve ertesi gün hastaneye giderek işine devam etti.

Görev yaptığı o gün, kalp krizi geçiren bir hastayı tedavi ederken hastanın eşiyle konuştu. Hastanın öyküsü, Loreto’nun yaşadığı semptomlarla birebir örtüşüyordu. Hasta da asit reflü için ilaç kullanıyordu ancak aslında kalp krizi geçiriyordu. O anda Loreto, kendi durumunun da aynı olduğunu anladı.

Yapılan kan testleri ve elektrokardiyogram sonuçları, doktorun da kalp krizi geçirdiğini doğruladı. Hemen tıbbi izne ayrılan Loreto’ya damarlarını açmak için stent takıldı ve kalp rehabilitasyon programına alındı.

Bu olay, Kalp Sağlığı Ayı kapsamında TADH tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında her yıl yaklaşık 18 milyon insanın ölümüne neden oluyor ve bu olay, kalp sağlığı konusunda farkındalığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Loreto, spor yapmanın kalbini güçlendirdiğini ve daha kötü bir tabloyu önlediğini düşünüyor. Kalp krizleri çoğu zaman aniden ortaya çıksa da, göğüs ve omuz ağrısı, nefes darlığı ve mide bulantısı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

“Biz doktorlar, başkalarına harika bakıyoruz ama kendimize bakmakta çok kötüyüz,” diyen Loreto, sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını da ciddiye almaları gerektiğini belirtiyor. 30 yıldır acil servis doktoru olarak çalışan Loreto, kendisini “kurşun geçirmez” gibi hissettiğini ancak gerçeğin çok farklı olduğunu fark ettiğini söylüyor.