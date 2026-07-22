Ağrı'da faaliyet gösteren özel bir kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde görev yapan Operatör Doktor Ali Çakır'ın, vajinal estetik işlemlerinin tanıtımı amacıyla Instagram'da paylaştığı "kadın sünneti" başlıklı ilan tartışma yarattı.

Söz konusu paylaşımın ardından Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır (AKAI) Tabip Odası tarafından doktor hakkında idari ve disiplin soruşturması başlatıldı.

CEZA ALMASI GÜNDEMDE

AKAI Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Barlas Sulu, soruşturma kapsamında bilirkişi olarak uzman bir hekimin görevlendirileceğini ve Ali Çakır'ın ifadesine başvurulacağını söyledi. Sulu, gerekli görülmesi halinde doktor hakkında ceza uygulanmasının da gündeme gelebileceğini belirtti.

"EN AĞIR İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN BİRİ"

Halk arasında "kadın sünneti" olarak bilinen ve uluslararası literatürde FGM (Female Genital Mutilation - Kadın Genital Mutilasyonu) şeklinde tanımlanan uygulama, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kadınlara ve kız çocuklarına yönelik "en ağır insan hakları ihlallerinden biri" ve "aşırı bir şiddet türü" olarak kabul ediliyor.

"KADIN GENİTAL MUTİLASYONU İŞLEMİNİ HİÇ YAPMADIM"

BBC Türkçe'nin ulaştığı Operatör Doktor Ali Çakır ise söz konusu uygulamayı gerçekleştirmediğini belirterek, "Türkçeye 'kadın sünneti' olarak geçen kadın genital mutilasyonu-genital sakatlama işlemini hiç yapmadım" ifadelerini kullandı.

Ali Çakır, hudoplasti işleminin direkt kadın genital mutilasyonu olarak degerlendirilmesi ve bir doktorun bunu yaptığına inanılmasını "şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladığını" söyledi.

Çakır, hakkında soruşturulma başlatılmasıyla ilgili olarak ise "Kadın genital mutilasyonu yaptığı düşünülen bir doktora soruşturma açılması normaldir" dedi.

Çakır, tepkilerin ardından Instagram ilanının başlığını "hud derisi alma işlemi" şeklinde değiştirdi.