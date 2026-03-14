Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal durumlarına yönelik anket yaptı. Sağlıkçıların anketinden borç ve geçim sıkıntısı çıktı. Anket sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı geliri yetmediği için borçlanmak zorunda kalıyor.

GEÇİNMEK HAYAL

Yüzde 59’u mevcut borçlarını yeni borçlarla çeviren sağlıkçıların yüzde 83’ü son 6 ayda gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Sağlıkçıların yüzde 76.1’i kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyerek borçlarını döndürmeye çalışırken yüzde 75.6’sı tatil veya kişisel ihtiyaçlarını tamamen kestiğini bildirdi.

Sağlıkçıların yüzde 11.8’i maaşı yetmediği için ay sonunu getiremediğini, yüzde 49.9’u borç ödemelerini aksattığını, yüzde 58.9’u da borçlarını ödeyebilmek için borçlanmak, ek kredi çekmek zorunda kaldığını belirtti.

BARINMA KRİZİ

Ankete göre sağlıkçıların yüzde 53.9’u kendi evinde otururken geri kalanı kira, ailesinin yanı ya da lojmanda ikamet ediyor. Sağlıkçılar konut kirası ya da konut kredisi ödemelerine aylık kazançlarının yüzde 59’unu aktarmak durumunda kalıyor.

Emeklerinin karşılığını alamıyorlar

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlıkçıların toplumda ‘orta sınıf’ denebilecek konumda bulunduğunu belirtti. Dr. Uğur, kaygı, stres ve tükenmişlik sorunlarının yaygınlaştığını, özellikle uzun çalışma saatleri, nöbetler ve fazla mesainin karşılığının alınamadığını söyledi.