Doktorlar adlı diziyle hafızlara kazınan ve en son İnci Taneleri dizisinde ekran karşısındaki izleyicilerle buluşan Bekir Aksoy son dönemlerde ekranlarda çok fazla görülmüyordu. Ünlü oyuncunun ekranlara verdiği aranın ardından yeni bir meslek çıktı.

Şişli'de bir sanat galerisini yeniden düzenleyen Aksoy, galeriye bir kafe açtı. Galeride yer alan 100-150 yıllık bazı eşyalar ise kafeye gelenlerin kullanımına sunuldu. Aksoy, kafedeki ortamı "150 yıllık koltukta kahve içebiliyorsunuz" diyerek özetledi.