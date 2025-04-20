Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz hormon bozucu kimyasallar (EDC'ler), doğurganlık oranlarındaki düşüş ve hormon duyarlı kanserlerin artışıyla ilişkilendiriliyor.

Beslenmeden temizlik ürünlerine, kozmetikten oyuncaklara kadar neredeyse her yerde bulunan bu kimyasallar, vücuttaki hormonal dengeyi olumsuz etkileyebiliyor.

Beslenme terapisti Grace Kingswell, "Hormonlarımızın doğal işleyişini ve geri bildirim mekanizmalarını bozuyorlar" diyerek bu maddelerin ciddi etkilerine dikkat çekiyor.

Araştırmalar, bu kimyasallara maruz kalmanın kadınlarda erken ergenlik, ağır menopoz belirtileri, endometriozis gibi sorunlara yol açabileceğini gösteriyor. Ayrıca erkeklerde de sperm sayısının ve kalitesinin azalması da yine bu maddelerle ilişkilendiriliyor.

BİR ŞEYİ HAYATINDAN ÇIKARDI HAMİLE KALDI

Doktorların "hamile kalamazsın" demesine karşın iki çocuk doğuran 41 yaşındaki Dot Moorhouse, ergenlik döneminden itibaren ciddi adet sancıları yaşamış, 20 yaşında ise endometriozis teşhisi almıştı. Daha sonra polikistik over sendromu (PCOS) da teşhis edildi ve doktorlar, doğal yollarla hamile kalmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

2013 yılında yaşadığı bir kanser şüphesi, Dot'un hayatında radikal değişikliklere gitmesine sebep oldu.

Dot, Alejandro Junger'in "Clean" kitabından ilham alarak evindeki toksik ürünleri hayatından çıkardı. Organik beslenmeye başlayan Dot, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde düşük toksinli seçeneklere geçti, çamaşır suyu ve kokulu mumları kullanmayı bıraktı.

Bu karar kısa süre içinde etkisini gösterdi...

Dot, doğum kontrol hapını bıraktıktan sadece sekiz hafta sonra hamile kaldı. Kızı doğduktan iki yıl sonra Londra'dan Devon'a taşınarak daha temiz bir çevreye yerleşti. İlk denemelerinde ikinci çocuklarına da kavuştu...

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN İLHAM OLDU

Dot, son yedi yıldır sağlıklı bir adet döngüsüne sahip ve endometriozis ya da PCOS belirtileri göstermiyor. Şu anda toksik ürünlerden kurtulmak isteyen ailelere destek oluyor ve "Holistic Health Club" adlı çevrimiçi toplulukta doğal yaşam, cilt bakımı ve kadın sağlığı üzerine bilgiler paylaşıyor.