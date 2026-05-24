Baharın müjdecisi çilek tezgahlara indi ancak bu kırmızı meyve herkes için göründüğü kadar masum değil. Sağlık deposu olarak bilinen çilek, bazı kronik rahatsızlıkları olan bireylerde adeta bir tetikleyiciye dönüşebiliyor. İşte uzmanların uyardığı, çilek tüketirken iki kez düşünmesi gereken o gruplar:

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN GİZLİ TEHDİT

Sağlıklı bir vücut için vazgeçilmez olan potasyum, böbrek fonksiyonları zayıflamış kişilerde hayati bir risk oluşturabiliyor. Çilekte bol miktarda bulunan bu mineral, böbrek yetmezliği yaşayanlarda vücuttan atılamıyor. Kandaki potasyum oranının aşırı yükselmesi (hiperkalemi), kalp ritminde bozulmalara ve ani kalp krizlerine davetiye çıkarabiliyor.

Çileğin içeriğindeki yüksek oksalat miktarı, böbrek taşı oluşumuna meyilli olanlar için büyük bir risk faktörü. Vücuttaki kalsiyum ile birleşen oksalat, kristalleşerek sancılı böbrek taşlarına dönüşebiliyor. Geçmişte taş sorunu yaşamış olanların çileği porsiyon kontrolüyle tüketmesi hayati önem taşıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNDE ÇEKİRDEK HASSASİYETİ

Çileğin dış yüzeyindeki o minik çekirdekler ve yoğun lif yapısı, hassas bir mide ve bağırsak sistemine sahip olanlar için tahriş edici olabiliyor. Özellikle şu rahatsızlıkları olanlarda tüketim sonrası şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik görülebiliyor:

-İrritabl bağırsak sendromu (Hassas bağırsak)

-Crohn ve Ülseratif Kolit

-Gastrit ve mide ülseri

Çilek, doğadaki en güçlü alerjen meyvelerden biri. Vücutta histamin salgısını hızlandıran bu meyve; ciltte döküntü, kaşıntı ve kurdeşen gibi reaksiyonlara neden olabiliyor. Astım veya kronik alerjisi olan kişilerin, özellikle mevsimin ilk çileklerini yerken vücutlarının vereceği tepkiyi yakından takip etmeleri gerekiyor.