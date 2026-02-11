Ofiste herkes kısa kolluyla otururken siz hırkaya sarılıyorsanız veya ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa, bu durum sadece hava sıcaklığıyla ilgili olmayabilir. Sağlık uzmanları, kronik üşüme hissinin altında yatan ve çoğu zaman gözden kaçan tıbbi nedenleri sıraladı.

1. Demir eksikliği ve anemi

Sürekli üşümenin en yaygın nedenlerinden biri kansızlıktır. Vücutta demir seviyesi düştüğünde, dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi yavaşlar. Oksijen akışının yetersizliği, özellikle el ve ayaklarda kronik bir soğukluk hissine neden olur.

2. Tiroid sorunları

Vücudun "termostatı" olarak bilinen tiroid bezi yeterli hormon üretmediğinde, metabolizma hızı düşer. Yavaşlayan metabolizma daha az iç ısı ürettiği için, kişi ortam sıcaklığı ne olursa olsun ısınmakta güçlük çeker.

3. Düşük vücut ağırlığı ve kas kütlesi

Vücut yağı, iç ısıyı korumak için doğal bir yalıtım tabakası görevi görür. Vücut Kitle İndeksi (BMI) 18.5’in altında olan bireylerde bu tabaka yetersiz kaldığı için ısı kaybı daha hızlı olur. Ayrıca kaslar, hareket etmeseler bile metabolik olarak ısı üreten dokulardır; düşük kas kütlesine sahip olmak vücudun kendi ısısını üretmesini zorlaştırır.

4. B12 vitamini ve sinir sistemi

B12 vitamini eksikliği sadece unutkanlık yapmaz, aynı zamanda kırmızı kan hücresi üretimini de etkiler. Bu eksiklik sinir uçlarında karıncalanma ve soğukluğa karşı aşırı hassasiyet oluşturabilir.

5. Dolaşım bozuklukları ve Raynaud fenomeni

Eğer sadece uç noktalarınız (parmaklar, burun, kulaklar) üşüyorsa, kan dolaşımınız zayıf olabilir. Kan damarlarının soğuğa tepki olarak aşırı büzüldüğü Raynaud Fenomeni gibi durumlar, kanın dokulara ulaşmasını engelleyerek parmakların beyazlamasına ve buz kesmesine yol açar.

6. Uykusuzluk ve su kaybı

Yeterince su içmemek vücut ısısının dengelenmesini zorlaştırırken, kronik uykusuzluk beynin ısıyı düzenleyen merkezi olan hipotalamusu olumsuz etkiler. Yorgun bir vücut, ısısını koruma mücadelesinde başarısız olur.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Uzmanlar, sürekli üşüme hissine halsizlik, saç dökülmesi, cilt kuruluğu veya açıklanamayan kilo değişimleri eşlik ediyorsa mutlaka bir kan tahlili yapılması gerektiğini vurguluyor. Basit bir vitamin takviyesi veya beslenme değişikliği, "ısınma" sorununuzu kalıcı olarak çözebilir.