SRT-H adı verilen robot, operasyon sırasında insan müdahalesine gerek duymadan kendi kararlarını aldı ve karşılaştığı komplikasyonlara anında adapte olmayı başardı. Araştırma ekibinin lideri Axel Krieger, robotun “her koşulda ve her yönde ilerleyebilen, karşılaştığı her duruma akıllıca tepki verebilen otonom bir araç gibi” hareket ettiğini söyledi.

AMELİYAT MODEL ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ancak bu ameliyat henüz canlı bir hasta üzerinde değil, gerçekçi dokulara ve iç organlara sahip detaylı bir model üzerinde gerçekleştirildi. Bu durum, robotun güvenliği açısından önemli bir test ortamı sunarken, insan denemeleri için henüz erken olduğunun da göstergesi.

SRT-H, safra kesesi ameliyatı yapan cerrahların ölü domuzlar üzerindeki videolarıyla eğitildi. Safra kesesi, safra ve sindirim sıvılarını yoğunlaştıran küçük ama hassas bir organ olduğu için operasyon, cerrahi robot açısından ciddi bir test niteliği taşıyor.

İNSAN CERRAHA GÖRE OLDUKÇA YAVAŞ

Yapay zeka destekli robotlar cerrahi alanda yeni olsa da, uzaktan kontrol edilen cerrahi robotlar onlarca yıldır ameliyathanelerde kullanılıyor. Ancak otonom olarak, yani insan komutu olmadan karar verip uygulamaya geçen sistemlerin gelişimi henüz başlangıç aşamasında.

Araştırmacılar, robotun bir insan cerraha kıyasla hâlâ oldukça yavaş olduğunu kabul ediyor. Bu, performansın artırılması gereken bir alan olarak dikkat çekiyor. Ancak “ilk kez tam otonom ve doğru çalışan” bir sistemin ortaya konması, cerrahi robotların geleceği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Science Robotics dergisinde yayımlanan makale, bu teknolojinin ilerleyen yıllarda gerçek hastalar üzerinde denenebileceğine ve sağlık hizmetlerine yeni bir boyut kazandırabileceğine işaret ediyor.