FİRUZE ŞENAVCI / KORKUSUZ

Sağlık sistemini içinden çıkılmaz hale getiren iktidar, “tasarruf” adına akla zarar bir uygulama başlattı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Akılcı Test İstem Listesi’, tüm devlet has tanelerinin ve SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin bilgisayar sistemlerine yerleştirildi. Doktorlar artık sadece bu listedeki test ve tahlilleri isteyebilecek.

DOKTORLARDAN TEPKİ YAĞDI

Pazartesi başlatılan uygulamaya Türk Tabipleri Birliği’nden büyük tepki geldi:

“Örneğin çocuk endokrinolojide görevli hekimler, hasta için ‘trigliserid’ testi isteyemeyecek. Bu kısıtlamalar tedaviyi geciktirir. Hem hastaya zarar verir, hem hekim bağımsızlığına darbedir. Çünkü tetkik, teşhis ve tedaviye hekim karar verir.”