Kazadan sadece Serdar Kıyak sağ kurtulmuştu. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, savcılık tarafından başlatılan soruşturmada Doktor Kıyak'ın abartılı davranışları, sudan telefonu ve cüzdanı ile birlikte çıkması, kurtarma için bir eylemde bulunmaması üzerine soruşturma derinleştirilmişti.

Kıyak, olay günü eşinin ön koltukta uyuduğunu oğlu Poyraz'ın ağlaması sebebiyle arkaya dönüp çocuğu susturmaya çalıştığı sırada aracın uçurama yaklaştığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı.

Ancak sorgudaki yeni ifadeleri Kıyak'ın bu sözlerini yalanladı.

Aynı hastanede psikolog olan Didem C ile ilişki yaşadığını, aşk mesajlarını eşi Gülşah'ın gördüğünü, aralarında tartışma çıktığını kabul etmek zorunda kalan Kıyak'ın olay günü çekilen görüntüleri de cinayet ihtimalini güçlendirdi. Kıyak'ın olay sonrası üzeri ve saçları kuruydu, Bu da olaydan önce sürücü koltuğundan inip, aracı Kızılırmak'a itmiş olabileceği ihtimalini artırdı. Cezaevinde intihara teşebbüs eden Serdar Kıyak Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde müşahade altında tutuluyor.