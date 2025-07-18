Doğanın kalbinde gezintiye çıktığınızda bir çiçeği koparıp evinize götürmek ne kadar masum görünebilir? Ancak Almanya'da bu alışkanlık, sizi büyük bir para cezasıyla karşı karşıya bırakabilir.

HANGİ ÇİÇEKLER KORUMA ALTINDA?

Almanya’da kar çiçekleri (Schneeglöckchen), süsenler, zambaklar, nergisler, orkideler, arp kedi kuyruğu (Weidenkätzchen) gibi birçok nadir ve hassas tür, Federal Doğa Koruma Yasası ve Federal Tür Koruma Yönetmeliği kapsamında kesin koruma altında. Artı49'un aktardığına göre, bu bitkilere dokunmak bile yasak; sadece korunan alanlarda değil, genel olarak doğada bu türleri toplamak 50.000 Euro'ya kadar (2.346.725,00 TL) kadar para cezasına neden olabilir.

“EL BUKETİ” KURALI NEDİR?

Koruma altında olmayan, doğada yaygın bulunan türler için ise sınırlı bir istisna var, “el buketi” kuralı. Bu kurala göre, yalnızca başparmak ve işaret parmağı arasında tutulabilecek kadar küçük bir demet toplayabilirsiniz. Ancak bu kural, kesinlikle korunan türler için geçerli değil.

YASAL YOLDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

Bu güzellikleri bahçenizde görmek istiyorsanız doğadan değil, lisanslı fidanlıklar ve bahçe merkezlerinden yasal yollardan fidan veya soğan temin edebilirsiniz. Almanya’da marketler dahi bu koruma altındaki türlerin kontrollü üretilmiş çeşitlerini satışa sunabiliyor.