Sosyal medya kullanıcısı Ömer, yakın arkadaşından gelen mesajı ekran görüntüsüyle paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Paylaşıma göre önce arkadaşının hesabından “Acil para lazım, hemen gönderir misin?” türünde bir mesaj geldi. Kullanıcı durumu teyit etmek için arkadaşını arayınca, hesabın ele geçirildiği ve çok sayıda kişinin benzer şekilde para gönderdiği ortaya çıktı.

Ömer paylaşımında, “Az önce durumu, işi, çevresi iyi yani güvenilir ve itimat edilebilecek bir tanıdıktan böyle bir mesaj aldım. Whatsapp’ını ele geçirip listedeki hemen herkese şu mesaj atılmış. Ben dolandırıcılık olduğuna yüksek ihtimal verip teyit için birini aradığımda durumu öğrendim ama maalesef para gönderen çok olmuş. Sosyal medya hesaplarından bunun yapılmasına alışkındık ama bu yeni bir boyut. Lütfen herkes dikkat etsin” uyarısında bulundu.

KULLANICILAR HESAP ELE GEÇİRME YÖNTEMLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada paylaşılan başka içeriklerde de mağdurların, operatöründen gelen SMS’leri veya uygulama içi kod ekranlarını gösteren görüntüler paylaştığı görüldü. Bu paylaşımlarda, saldırganların doğrulama kodlarını elde edip hesabı ele geçirdiklerini iddia eden ifadeler yer aldı. Bazı kullanıcılar ise saldırganların numara yönlendirmesi ve arama doğrulaması yoluyla hesaplara erişim sağlandığı ortaya çıktı.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Siber güvenlik uzmanları, dolandırıcılık vakalarında genellikle hedefin önce güveninin kazanıldığını, ardından aciliyet diliyle para veya doğrulama kodu talep edildiğini belirtiyor. Uzmanlar, şüpheli para taleplerinde mutlaka karşı tarafın farklı bir kanaldan aranarak teyit edilmesini, uygulamalarda iki adımlı doğrulama sisteminin aktif edilmesini ve operatörlerle görüşülerek hat güvenliğinin artırılmasını tavsiye etti.