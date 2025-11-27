'Yaşlanmayacağım' diyerek adından sıkça söz ettiren 67 yaşındaki Muazzez Ersoy, yine dolandırıcıların radarına takıldı. Adına açılan sahte WhatsApp hesaplarından yakın çevresine mesaj gönderildiğini söyleyen Ersoy, arkadaşlarını sosyal medya hesabından uyardı.

Ersoy, ocak ayında da kendi adına yapay zekayla üretilmiş sahte görüntüler üzerinden bazı ilaç ve kozmetik satışı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYARI YAPTI

Son dönemlerde art arda yaşadığı dolandırıcılık girişimlerinden dolayı sosyal medya üzerinden uyarı yapan Ersoy, geçen ocak ayında da, yapay zekayla üretilmiş sahte görüntüler üzerinden ilaç ve kozmetik ürünü satışı yapan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aynı şekilde mart ayında da Ersoy'un adı çeşitli sitelerde kullanılarak ürün satışı yapılmıştı. Bu kişilerin Ersoy adına haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı bu kez adına açılan sahte WhatsApp hesaplarına dair mesajlar gönderildiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

'MESAJLAR BANA AİT DEĞİLDİR'

WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerini paylaşan ünlü sanatçı, 'Mesajlar bana ait değildir' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için durum dikkat çekmiş. Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı.

Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve uyarmayı uygun gördüm. Lütfen size de ulaşıldıysa bildirin, ulaşılmadıysa dikkatli olmanızı rica ederim. Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir."