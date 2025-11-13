Her gün milyonlarca insan, banka bilgilerini ele geçirmek veya kişisel verilerine ulaşmak isteyen dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Sahte mesajlar, spam aramalar ve kimlik avı girişimleri artırırken, bu aramalara karşı nasıl bir yöntem izleneceği de merak konusu.

Bir Reddit kullanıcısı ise spam arayan dolandırıcılara karşı geliştirdiği ilginç ama son derece etkili yöntemle sosyal medyada gündem oldu. Amacı, dolandırıcıları susturmak değil, onları pes ettirene kadar zamanlarını boşa harcatmak.

HER GÜN 20’YE YAKIN SPAM ARAMA ALIYOR

İş gereği bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları açmak zorunda olduğunu belirten kullanıcı, dolandırıcıları sadece terslemenin ya da telefonu kapatmanın işe yaramadığını anlatırken, “Kesiyorsun, tekrar arıyorlar. Azarlıyorsun, umursamıyorlar” dedi.

Bu nedenle kendi yöntemini geliştirdiğini söylerken; onlarla konuşup, açılış konuşmalarını bitirmelerini bekleyip, her seferinde aynı soruyu soruyor: ‘Bu kim?’

“KİM BU?” DİYEREK ZAMAN KAYBETTİRMEK

Dolandırıcıların genellikle uzun bir tanıtım metni okuduklarını söyleyen kullanıcı, onların konuşmasını kesmeden dinlediğini, ardından sürekli aynı soruya döndüğünü aktarıyor. Her açıklamadan sonra tekrar: “Kim arıyor?”

Bu döngü birkaç kez tekrarlandığında dolandırıcılar sabrını yitiriyor ve telefonu kendileri kapatıyor. Reddit kullanıcısı durumun komik boyutunu şöyle özetlerken, “Gerçekten deliriyorlar. Ne kadar zaman kaybettirirsen, o kadar sinirleniyorlar” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Dolandırıcılarla konuşmak her zaman önerilmese de, spam çağrıları giderek artan birçok kişi bu tür taktikleri eğlenceli bir savunma yöntemi olarak görüyor. Uzmanlar ise bu tür aramaların ihbar edilmesini ve mümkünse numaraların engellenmesi yönünde tavsiyede bulundu.