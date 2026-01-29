Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle sahiplerine verildi.

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla hapis cezasına mahkum edilen Abdurrahman Şentürk de bu müteahhitler arasında yer buldu ve ödülünü Erdoğan’ın elinden aldı.

Cengiz, Rönesans, Limak, Makyol, Enka, Çalık ve Bayburt Grup gibi Holdinglerin ödüllendirildiği gecede en dikkat çeken ödül, Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk’e verilen ödül oldu.

PARA CEZASI ALDI

Şubat 2024’te ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 2.5 yıl ceza alan Şentürk’ün cezası 175 bin TL paraya çevrildi. Şentürk’ün şirketi TCDD’nin hızlı tren tünel altyapısı , İstanbul Finans Merkezi altyapı inşaatı gibi ihalelerle gündeme gelmişti