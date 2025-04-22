İstanbul serbest piyasada dolar 38,25 TL, Euro 44,14 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL kurundaki yatay seyir sürerken, TL’nin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 7,5 seviyesine ulaştı.
Dün dolar 38,19 TL’den, Euro ise 44,00 TL’den günü kapatmıştı. Kur, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sert yükselmiş, Merkez Bankası’nın 50 milyar doları aşan döviz satışıyla 38 bandına oturmuştu.
TCMB'nin geçtiğimiz haftaki faiz artışı ve likidite önlemleriyle gecelik faizler yüzde 49 düzeyinde seyrediyor. Ekonomistler, bu sıkı para politikası adımlarının bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.
Bugün iç piyasada tüketici güven endeksi verisi izlenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD temasları ve Merkez Bankası’nın duruşu yatırımcıların odağında olacak.
Öte yandan, Trump’ın Fed’e yönelik baskıları ve Wall Street’teki sert düşüşlerin ardından küresel piyasalarda da temkinli görünüm sürüyor.