Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,9646'dan tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,0400 seviyesinden işlem gördü.
Dolar/TL yükselişini sürdürerek 10.15'te 42,07 seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,6700, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,3220 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 99,5'te seyrediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti.