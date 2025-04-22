ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığını tartışmaya açan açıklamalar küresel piyasalarda panik yarattı. Yatırımcılar, dolar varlıklardan kaçarken, Türk Lirası hariç tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri değerlendi. Yatırımcıyı dolardan hızla kaçıran gelişme, Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett’ın cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiğini söylemesiyle başladı. Bu sözler, Fed’in bağımsızlığına ilişkin tartışmaların önünü açtı. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın 7. kez faiz indirimine gitmesiyle Fed’in sergilediği temkinli duruş, Trump’ın söylemlerinin sertleşmesine yol açmıştı. Trump, izlediği politikaların resesyona neden olmaması adına düşük faiz talebinde ısrarcı oluyor. Bu gelişmelerin en belirgin sonucu ise yatırımcıların ABD varlıklarından kaçışının hızlanması oldu. Doların büyük para birimleri karşısında değerini gösteren Dolar Endeksi (DXY) dün 98 seviyesinin diplerine kadar gerileyerek son 3 yılın yeni en düşük seviyesini test etti.

TEK KAYBEDEN TL OLDU

Dolar çakılırken TL, dolar karşısında yüzde 0.5 günlük kayıp yaşadı ve haftanın ilk işlem gününü 38.2070 liradan tamamladı. Euro ise günü 44.0760 liradan bitirdi. Oysa, Polonya Zlotisi (%1.53), Macar Forinti (%1.49), Romanya Leyi (%1.36), Çek Korunası (%1.20), Tayland Bahtı (%1.05), Malezya Ringiti (%1) başta olmak üzere TL dışındaki 22 gelişen ülke parası, dolar karşısında değerlendi. G10 para birimlerinin de tamamı dolar karşısında güçlendi. Dolar, Euro karşısında 1.1574 seviyesine gerileyerek Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeden işlem görürken, İsviçre Frangı gibi güvenli limanlar karşısında son 10 yılın en düşük seviyesini test etti.

Sadece TL karşısında yükseldi

Dolar diğer ülke para birimlerinin karşısında uluslararası piyasalarda sert şekilde değer kaybederken, sadece TL karşısında değerlendi. 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte dolar kuru ani bir sıçramayla 41 TL seviyesine kadar yükselmişti. Merkez Bankası, döviz kurunu kontrol altına alabilmek için 19 Mart’tan bu yana rezervlerden yoğun döviz satışı gerçekleştirdi. Merkez Bankası’nın yaklaşık 50 milyar dolar döviz satışı yaptığı hesaplanıyor.