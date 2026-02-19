Fed tutanaklarının açıklanmasıyla birlikte ABD-İran geriliminin artması doların değer kazandırmaya devam ediyor.
Yurt içinde doların satış fiyatı 44 liraya kadar yükselirken euro ise 52 liraya tekrar merdiven dayadı.
Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Doların güç kazanmasıyla birlikte EUR/USD paritesi de1,17 seviyesine kadar geriledi.
Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 97,70 seviyesinde bulunuyor.
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamından dolayı piyasalarda sınırlı hareketler görülüyor.