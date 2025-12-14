Geçtiğimiz yıl 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların piyasaya sürülmesiyle başlayan Kapalıçarşı krizi, son günlerde yeniden hortladı.



Türkiye'de altın ve döviz piyasalarının nabzını tutan Kapalıçarşı esnafı, artan sahtecilik olaylarının ardından özellikle 50 dolarlık banknotları kabul etmemeye başlarken, bu durum çarşıda yeni bir kaosun yaşanmasına neden oluyor.

GERÇEĞİYLE AYIRMAK ÇOK ZOR



2024 yılında bankalar, sahteciliği engellemek amacıyla ATM'lerde yazılım güncellemesi yapmış ve müşteriler haftalarda 50 ve 100 dolarlık banknotlar ile işlem yapamamıştı. Uluslararası kalpazanlık çetelerinin hazırladığı yeni sahte dolarların güncellenen ATM'leri dahi kandırması, bankaların yeniden alarma geçmesine neden oldu.



Sahte banknotlar nedeniyle mağduriyet yaşayan Kapalıçarşı esnafı ise çözümü döviz alım-satım işlemlerinde 'sigorta komisyonu' almakta buldu.

Sahte banknotlar nedeniyle meydana gelebilecek maddi zararı telafi etmek isteyen bazı Kapalıçarşı döviz büroları, 50 dolarlık banknot başına 1,5 dolarlık sigorta komisyonu alıyor. Güncel kur üzerinden yapılan bozum işlemlerinde 50 dolar banknot teslim eden müşterilere, 48,5 doların Türk Lirası karşılığı verilmekte.



ESKİ TARİHLİ BANKNOTLAR KABUL EDİLMİYOR



Öte yandan sahte banknotların neredeyse tamamı 2009 yılı öncesinde basılan 'eski dolar' formatında hazırlanmakta. Bu nedenle birçok döviz bürosu, eski tarihli dolarları kabul etmeme yoluna başvurmakta.