TCMB tahvil piyasasında azalan likiditenin tekrar oluşması adına 70 milyar TL'yi aşan tahvil geri alımına gitti. Hazine ve TCMB'nin ortak adımlarıyla tahvil piyasasının işleyişini güçlendirmesi amaçlanıyor.

TL cinsi yatırım araçlarının tamamında İmamoğlu'nun tutuklanması ile 17 Mart haftasında görülen sert satışların ardından piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların etkileri takip edilmeye devam edecek.

Dolar/TL'nin bir ara 42'ye tırmanmasının ardından TCMB'nin son 1.5 yılda 130 milyar dolar artırdığı döviz rezervini mevcut politikada ilk kez belirgin şekilde kullandı. Bilanço verilerine göre TCMB'nin döviz satışı dört günde 28 milyar dolara ulaştıktan sonra net döviz pozisyonu 25 Mart'ta artıya döndü.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 37,81 ile 38,00 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 37,86 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.27'de 38,00 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içi tarafta sakin veri akışı yaşanırken, ABD tarafında ise istihdam rakamları ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek.