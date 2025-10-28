Piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Döviz kurları haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Dolar/TL yeniden 42 lira eşiğinde bulunurken, Euro/TL'de ise yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor.

Yarın ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek. Piyasalar Fed'in 25 baz puan indirerek faizi yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 aralığında tutmasını bekliyor. Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasalar tarafından yakından izlenebilir.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar/TL kuru sabah seansında 08.24'te 41,96 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise sabah seansında 08.24'te 48,95 seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.