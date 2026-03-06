Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolar/TL 44,06 seviyesine yükselirken, Euro/TL 51,20 seviyesinde bulunuyor.
Orta Doğu'daki gerilim dünyada dengeleri altüst ediyor. Savaşın altıncı gününde İran, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi.
Orta Doğu'daki gerilimin ortasında döviz kurlarında hareketlilik görülüyor. Dolar/TL psikolojik sınır olan 44 lira seviyesini aşarak gece yarısı 44,06 seviyesine yükseldi. Bugün sabah seansında 08.16'da 44.06 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL'de de kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL haftanın son işlem gününde 51.20 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.