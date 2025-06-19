Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Bugün yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 46,00 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.
Öte yandan dün ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz piyasalarında hareketlilik görülüyor. Dünü 39,46 ile 39,54 aralığında geçiren dolar/TL kuru 39,49 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.32'de 39,55 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL'de yeni günde kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 45,28 ile 45,57 aralığında geçiren Euro/TL günü 45,31 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 45,42 seviyesinde bulunuyor.