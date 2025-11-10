Haftaya hareketli seyirde başlayan küresel piyasalar, ABD tarafına odaklandı. ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştı. Yerel saatle pazar akşamı bir araya gelen ABD Senatosunda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi öngörülüyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dolar/TL kuru gece yarısında rekor tazeledi. Dolar/TL kuru gece seansında 42,25 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 08.25'te 42,23 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE YÖN YUKARI
Euro/TL haftaya yükselişle başladı. Euro/TL sabah seansında 08.25'te 48,82 seviyesinde bulunuyor.
