Küresel piyasalar yeni günde karışık seyir sergiliyor. ABD’de özel sektör istihdam verilerinin işgücü piyasasında zayıflık sinyali vermesi ve Aralık ayında yeni bir faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL kuru dün akşam seansında tepki alımı başlatarak yeni rekorları gündeme getirdi. Dolar/TL kuru, bugün 08.58'de 42,18 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü.
EURO/TL'DE YÖN YUKARI
Euro/TL yeni günde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Dün akşam seansında başlattığı yükselişini yeni güne taşıdı. Euro/TL bugün sabah seansında 08.58'de 48,73 seviyesinde bulunuyor.
